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Новости
07.03.2017 13:33

Ковровчанка стала трижды чемпионкой ЦФО по плаванию
Ковровчанка Анастасия Авдеева успешно выступила на Чемпионате и Первенстве ЦФО по плаванию, которое прошло в Обнинске. Спортсменка является мастером спорта России и членом юниорской сборной страны.
Анастасия Авдеева стала трижды чемпионкой ЦФО на дистанциях 200 м на спине, 800 м вольным стилем и 100 м на спине, а также заняла второе место на дистанции 50 м на спине и третье место на дистанции 400 м вольным стилем. Кроме того, на Первенстве ЦФО по плаванию среди юниорок 15-17 лет Анастасия победила на четырех дистанциях и один раз стала второй.
По результатам соревнований в Обнинске производился отбор участников Чемпионата и Первенства России среди юниоров, которые пройдут в апреле в Москве и Пензе соответственно.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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