Владимирские гимнасты успешно выступили на Чемпионате России

Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали в командном зачете на Чемпионате России по спортивной гимнастике, который прошел в Казани. В составе команды ЦФО выступали сразу четыре владимирца – Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов и Сергей Кривунец.

Кроме того, наши спортсмены завоевали еще 4 медали в отдельных видах многоборья. Так, Кирилл Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на коне. Вторые места заняли Илья Кибартас (в вольных упражнениях) и Алексей Ростов (в упражнении на перекладине).

Автор: Владимирская служба новостей