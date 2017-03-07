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Новости
07.03.2017 13:26

Владимирские гимнасты успешно выступили на Чемпионате России
Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали в командном зачете на Чемпионате России по спортивной гимнастике, который прошел в Казани. В составе команды ЦФО выступали сразу четыре владимирца – Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов и Сергей Кривунец. 
Кроме того, наши спортсмены завоевали еще 4 медали в отдельных видах многоборья. Так, Кирилл Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на коне. Вторые места заняли Илья Кибартас (в вольных упражнениях) и Алексей Ростов (в упражнении на перекладине).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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