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Новости
07.03.2017 13:13

Владимирские дети с диагнозом ДЦП смогут пройти бесплатную реабилитацию
Владимирские дети с диагнозом ДЦП смогут пройти бесплатную реабилитацию в городе Ессентуки. Департамент здравоохранения региона организует такой вид лечений за счет средств ОМС. Дети в возрасте от 4 до 17 лет отправятся в научно-клинический центр на две недели.  Этот центр - объединение нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-исследовательских учреждений. Здесь созданы все условия для наиболее полного оздоровления и реабилитации пациентов. По вопросам направления на реабилитацию можно обратиться в департамент здравоохранения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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