Владимирские дети с диагнозом ДЦП смогут пройти бесплатную реабилитацию

Владимирские дети с диагнозом ДЦП смогут пройти бесплатную реабилитацию в городе Ессентуки. Департамент здравоохранения региона организует такой вид лечений за счет средств ОМС. Дети в возрасте от 4 до 17 лет отправятся в научно-клинический центр на две недели. Этот центр - объединение нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-исследовательских учреждений. Здесь созданы все условия для наиболее полного оздоровления и реабилитации пациентов. По вопросам направления на реабилитацию можно обратиться в департамент здравоохранения.

Автор: Владимирская служба новостей