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Новости
07.03.2017 12:38

Женщин Владимира устроит зарплата в 23 тысячи рублей
Самые желанные вакансии для владимирских женщин сосредоточены в рубриках «Бухгалтерия, финансы, банки» и «Персонал для офиса». Так, работу офис-менеджера, секретаря или администратора ищут 24% девушек, а еще 23% хотят быть бухгалтерами, сообщает сайт Зарплата.ру. Также резюме прекрасных дам больше в кадровых службах (на 68%), в образовании (на 82%), общепите (на 54%), а также в индустрии красоты и спорта (90%). В своих зарплатных ожиданиях женщины заметно скромнее мужчин: мужчины просят в среднем 28  тыс. рублей, а женщины — 23 тыс. рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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