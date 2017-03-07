Женщин Владимира устроит зарплата в 23 тысячи рублей

Самые желанные вакансии для владимирских женщин сосредоточены в рубриках «Бухгалтерия, финансы, банки» и «Персонал для офиса». Так, работу офис-менеджера, секретаря или администратора ищут 24% девушек, а еще 23% хотят быть бухгалтерами, сообщает сайт Зарплата.ру. Также резюме прекрасных дам больше в кадровых службах (на 68%), в образовании (на 82%), общепите (на 54%), а также в индустрии красоты и спорта (90%). В своих зарплатных ожиданиях женщины заметно скромнее мужчин: мужчины просят в среднем 28 тыс. рублей, а женщины — 23 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей