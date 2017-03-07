6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
07.03.2017 10:25

Во Владимире произошло два ДТП с участием общественного транспорта
Накануне в городе Владимир произошло два ДТП с участием общественного транспорта. На улице Горького водитель маршрутки «Богдан» при перестроении не пропустил автобус «Волгабас». В аварии пострадали трое человек, среди которых 11-летний ребенок, все они — пассажиры «Богдана».  Другое ДТП произошло в Добром на Суздальском проспекте. Водитель автобуса «Волгобас» врезался в припаркованный у края проезжей части а/м Рено–ЕSРАСЕ, который, в свою очередь, от удара наехал на стоявшего впереди пешехода. 

фото из группы ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт