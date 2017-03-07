Во Владимире произошло два ДТП с участием общественного транспорта

Накануне в городе Владимир произошло два ДТП с участием общественного транспорта. На улице Горького водитель маршрутки «Богдан» при перестроении не пропустил автобус «Волгабас». В аварии пострадали трое человек, среди которых 11-летний ребенок, все они — пассажиры «Богдана». Другое ДТП произошло в Добром на Суздальском проспекте. Водитель автобуса «Волгобас» врезался в припаркованный у края проезжей части а/м Рено–ЕSРАСЕ, который, в свою очередь, от удара наехал на стоявшего впереди пешехода.





фото из группы ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей