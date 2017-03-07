Грипп возвращается

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 12,5 тысяч человек, более 8,5 тысяч из которых — дети. Эпидпорог превышен более чем на 30%. «Гонконгским» гриппом заболело 4 человека, грипп В диагностирован у 26 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось около 4 тысяч человек, а также в Кольчугинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. На вынужденные каникулы были частично закрыты 11 классов (в 3-х школах) в Камешковском р-не, 3 школы в Гусь-Хрустальном р-не, полностью закрыта школа в д. Стенки Ковровского р-на.

Автор: Владимирская служба новостей