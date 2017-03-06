« назад
06.03.2017 16:24
В Камешково будут выпускать сыровяленую колбасу
В городе Камешково летом этого года запланирован запуск цеха по производству сыровяленых колбас. Заниматься этим будет ООО «Продинвест» группы компаний «BOSCO». Мощность предприятия сначала составит 15 тонн в месяц. На полную мощность цех должен начать работу в августе 2017 года. Это будет импортозамещение итальянских колбас, которые попали под санкции. Также в планах — построить еще два цеха и запустить производство сыров и картофеля фри.
Автор: Владимирская служба новостей