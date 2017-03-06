В Камешково будут выпускать сыровяленую колбасу

В городе Камешково летом этого года запланирован запуск цеха по производству сыровяленых колбас. Заниматься этим будет ООО «Продинвест» группы компаний «BOSCO». Мощность предприятия сначала составит 15 тонн в месяц. На полную мощность цех должен начать работу в августе 2017 года. Это будет импортозамещение итальянских колбас, которые попали под санкции. Также в планах — построить еще два цеха и запустить производство сыров и картофеля фри.

Автор: Владимирская служба новостей