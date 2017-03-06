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Новости
06.03.2017 16:24

В Камешково будут выпускать сыровяленую колбасу
В городе Камешково летом этого года запланирован запуск цеха по производству сыровяленых колбас. Заниматься этим будет ООО «Продинвест» группы компаний «BOSCO». Мощность предприятия сначала составит 15 тонн в месяц. На полную мощность цех должен начать работу в августе 2017 года. Это будет импортозамещение итальянских колбас, которые попали под санкции. Также в планах — построить еще два цеха и запустить производство сыров и картофеля фри.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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