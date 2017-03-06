Бывший инспектор ГИБДД осужден на 6 лет

В Юрьев-Польском районе вынесен приговор в отношении бывшего инспектора ГИБДД. Алексея Кочегарова осудили за совершении 13 коррупционных преступлений. По данным следствия, сотрудник Госавтоинспекции за денежное вознаграждение помогал в основном водителям, которые попались за езду в нетрезвом виде. Он обещал нарушителям уничтожить протоколы, не направлять их для рассмотрения в суд, удалить из базы данных сведения о привлечении к административной ответственности, фиктивно заплатить штраф, досрочно вернуть права без сдачи экзамена в ГИБДД. Ценник варьировался от 4 до 35 тысяч рублей, которые впоследствии тратил на личные нужды. Общий размер взяток составил 170 тысяч рублей.

Отметим, что инспектор не во всех случаях выполнял обещанные незаконные действия. После получения взятки некоторые материалы все же направлялись им в суд.

Кроме того, некоторых мужчина вводил в заблуждение о наличии у него возможности уплатить за них штраф в меньшей сумме, выдать водительские удостоверения лицам, прошедшим обучение в автошколе, но не сдавших теоретические и практические экзамены. Так он улучшил свое материальное положение еще на 110 тысяч рублей.

Кочегаров приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей