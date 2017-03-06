Владимирцы составят «Карту убитых дорог»

Активисты регионального отделения ОНФ презентовали «Карту убитых дорог». В рамках проекта создана интерактивная карта , на которой каждый может оставить информацию о плохом состоянии той или иной дороги 33 региона.

Актуальность проекта подтверждается высоким уровнем недовольства граждан плохим качеством дорог. По словам представителя ГИБДД, в областное управление Госавтоинспекции ежедневно приходит 30–70 обращений граждан о состоянии дорог. О том, что данный фактор имеет прямое влияние на уровень аварийности, говорят следующие данные: из-за недостатков дорожного покрытия в регионе в прошлом году произошло 670 ДТП, что составляет почти 30% от их общего количества.

Множество ям на федеральной трассе (путепровод на Южном объезде Владимира на дороге М-7), и на дорогах областного центра (мост через Клязьму, улицы Мостостроевская, Лакина, Верхняя Дуброва).

В прошлом году общественники обследовали 53 участка дорог на 48 улицах, по каждому из них составили и направили в муниципалитет подробный акт, а конкретного ответа о принятых мерах не получили до сих пор. Сигналы активистов ОНФ в мэрии все же услышали и подали около 20 судебных исков к нерадивым подрядчикам, допустившим брак в дорожных работах.

Автор: Владимирская служба новостей