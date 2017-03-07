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Новости
07.03.2017 09:00

«О ком поют мужчины»
Сегодня в Доме культуры молодежи Владимира состоится концерт «О ком поют мужчины», посвященный Международному женскому дню. Специально для женщин подготовлены яркие номера от детской хореографической студии «Улыбка», также прозвучат любимые композиции в исполнении Артема Бердышева, ансамбля народной музыки «Вишенка», Никиты Филаретова и многих других. А петь они будут, конечно, о самых прекрасных, красивых, хрупких и нежных - о женщинах. Концерт начнется в 18.00.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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