В Муроме задержан контрабандист наркотиков

В Муроме задержан контрабандист наркотиков. Им оказался 36-летний местный житель. При досмотре у мужчины были обнаружены бумажный конверт, внутри которого находился листок газеты с наклеенным на него полимерным пакетиком с синтетическим наркотиком – сильнодействующим психоактивным веществом массой 0,115 грамма. Установлено, что в ноябре 2016 года мужчина через Интернет-сайт заказал из Республики Казахстан наркотическое средство, которое впоследствии, путем пересылки в виде международного почтового отправления, получил в городском отделении почтовой связи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей