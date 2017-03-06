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Новости
06.03.2017 11:56

В Муроме задержан контрабандист наркотиков
В Муроме задержан контрабандист наркотиков. Им оказался 36-летний местный житель. При досмотре у мужчины были обнаружены бумажный конверт, внутри которого находился листок газеты с наклеенным на него полимерным пакетиком с синтетическим наркотиком – сильнодействующим психоактивным веществом массой 0,115 грамма. Установлено, что в ноябре 2016 года мужчина через Интернет-сайт заказал из Республики Казахстан наркотическое средство, которое впоследствии, путем пересылки в виде международного почтового отправления, получил в городском отделении почтовой связи. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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