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06.03.2017 11:22

Волейболисты «Владимира» успешно выступили в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завершился предварительный этап чемпионата России среди команд высшей лиги «Б» зоны «Запад». Волейболисты «Владимира»   встречались с командами «Технолог-Белогорье» и «Ока» из Калуги. 
В четырех играх наши земляки одержали две победы над волейболистами «Оки» 3:0 (25:15, 25:12, 25:15) и 3:0 (25:14, 25:9, 25:19), и проиграли «Технологу-Белогорье» 1:3 (18:25, 25:21, 20:25, 21:25) и 1:3 (16:25, 28:30, 25:15, 23:25).
Победителем зонального турнира стали волейболисты одинцовского «Подмосковья» 24 победы, 73 очка, второе место у «Технолога-Белогорье» 20 побед и 55 очков, волейбольный клуб «Владимир» на  третьем месте с 19 победами и 56 очками. 
Эти три команды получили право участия в финальном этапе за 1-6 места  вместе с тремя лучшими командами зоны «Восток»: «АСК» (Нижегородская область), «Тюмень» (Тюменская область) и «Магнитка-Университет» (Магнитогорск). Два финальных тура состоятся в марте-апреле в подмосковном Одинцово и в Нижнем Новгороде. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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