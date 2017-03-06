Волейболисты «Владимира» успешно выступили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился предварительный этап чемпионата России среди команд высшей лиги «Б» зоны «Запад». Волейболисты «Владимира» встречались с командами «Технолог-Белогорье» и «Ока» из Калуги.

В четырех играх наши земляки одержали две победы над волейболистами «Оки» 3:0 (25:15, 25:12, 25:15) и 3:0 (25:14, 25:9, 25:19), и проиграли «Технологу-Белогорье» 1:3 (18:25, 25:21, 20:25, 21:25) и 1:3 (16:25, 28:30, 25:15, 23:25).

Победителем зонального турнира стали волейболисты одинцовского «Подмосковья» 24 победы, 73 очка, второе место у «Технолога-Белогорье» 20 побед и 55 очков, волейбольный клуб «Владимир» на третьем месте с 19 победами и 56 очками.

Эти три команды получили право участия в финальном этапе за 1-6 места вместе с тремя лучшими командами зоны «Восток»: «АСК» (Нижегородская область), «Тюмень» (Тюменская область) и «Магнитка-Университет» (Магнитогорск). Два финальных тура состоятся в марте-апреле в подмосковном Одинцово и в Нижнем Новгороде.

Автор: Владимирская служба новостей