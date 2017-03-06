Фестиваль «РЕКИ-РУКИ» продолжается

В «Центре культуры и искусства на Соборной» Владимира проходит фестиваль «РЕКИ-РУКИ». Он объединил более 100 мастеров со всей Владимирской области. Здесь владимирцы смогут приобрести уникальные изделия (открытки, украшения, игрушки, куклы), познакомиться с тонкостями их изготовления, принять участие в мастер-классах, а также получить консультации астролога, диетолога и даже научится петь и танцевать. Выставка работает сегодня и завтра с 11 до 19 часов.

Автор: Владимирская служба новостей