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Новости
06.03.2017 10:12

Сбил и скрылся с места ДТП
Накануне в Гороховецком районе на трассе М–7 «Волга» под колеса авто попал пешеход. Неизвестный автомобиль сбил 44-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. А вот виновник с места аварии скрылся. Сейчас ведутся его поиски. А в городе Владимир пьяный автомобилист врезался в остановившуюся на повороте легковушку, которую отбросило на встречку, где она влетела в другую машину. В ДТП пострадали двое водителей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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