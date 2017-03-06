Сбил и скрылся с места ДТП

Накануне в Гороховецком районе на трассе М–7 «Волга» под колеса авто попал пешеход. Неизвестный автомобиль сбил 44-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. А вот виновник с места аварии скрылся. Сейчас ведутся его поиски. А в городе Владимир пьяный автомобилист врезался в остановившуюся на повороте легковушку, которую отбросило на встречку, где она влетела в другую машину. В ДТП пострадали двое водителей.

Автор: Владимирская служба новостей