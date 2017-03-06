Незаконно заработал почти 17, 5 миллионов

В городе Владимир возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя. По данным следствия, 38-летний мужчина, являющийся учредителем компании, занимающейся производством и поставками питьевой бутилированной воды, не имея соответствующей лицензии, занимался предпринимательской деятельностью в сфере добычи подземных вод для последующей реализации питьевой воды. За почти три года незаконного использования скважины, расположенной в Судогодском районе, бизнесмен заработал почти 17,5 миллионов рублей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет плюс крупный штраф.





Автор: Владимирская служба новостей