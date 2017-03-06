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Новости
06.03.2017 10:11

Незаконно заработал почти 17, 5 миллионов
В городе Владимир возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя. По данным следствия, 38-летний мужчина, являющийся учредителем компании, занимающейся производством и поставками питьевой бутилированной воды, не имея соответствующей лицензии, занимался предпринимательской деятельностью в сфере добычи подземных вод для последующей реализации питьевой воды. За почти три года незаконного использования скважины, расположенной в Судогодском районе, бизнесмен заработал почти 17,5 миллионов рублей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет плюс крупный штраф. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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