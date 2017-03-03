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Новости
03.03.2017 14:38

На обеспечение жильем многодетных семей направят более 35 миллионов
На обеспечение жильем многодетных семей 33 региона в 2017 году будет направлено более 35 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписала глава 33-го региона. За счёт средств областного и местных бюджетов планируется предоставить социальные выплаты 50-ти семьям, в том числе пять выплат по свидетельствам, выданным в 2016 году. 
Напомним, субсидии из областного бюджета предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём многодетных семей Владимирской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области». Поддержка многодетных семей в части обеспечением жильём осуществляется в виде социальных выплат, которые могут быть направлены на оплату договора подряда на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома или уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту на строительство индивидуального жилого дома. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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