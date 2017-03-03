Пенсии и социальные пособия за 8 марта будут выплачены 6-7 марта

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области сообщает о доставке пенсий и иных социальных выплат в Международный женский день.

В связи с предстоящим праздничным днём доставка пенсий и иных социальных выплат подразделениями «Почты России» за 8 марта будет осуществляться 6-7 марта. Доставка пенсий и иных социальных выплат кредитными учреждениями будет осуществляться без изменений.

В графике выплаты пенсий и иных социальных выплат в отдельных территориях Владимирской области возможны изменения.

Автор: Владимирская служба новостей