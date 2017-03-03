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Новости
03.03.2017 14:19

Пенсии и социальные пособия за 8 марта будут выплачены 6-7 марта
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области сообщает о доставке пенсий и иных социальных выплат в Международный женский день.
В связи с предстоящим праздничным днём доставка пенсий и иных социальных выплат подразделениями «Почты России» за 8 марта будет осуществляться 6-7 марта. Доставка пенсий и иных социальных выплат кредитными учреждениями будет осуществляться без изменений.
В графике выплаты пенсий и иных социальных выплат в отдельных территориях Владимирской области возможны изменения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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