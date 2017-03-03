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Новости
03.03.2017 12:02

Муромский МУП ПЖРЭП №3 задолжал филиалу «Владимирэнерго» более 18 миллионов
Муромский МУП ПЖРЭП №3 задолжал филиалу «Владимирэнерго» за электроэнергию более 18 миллионов рублей. Долг предприятия копился с ноября 2015 года. Многократные обращения сетевиков и администрации округа никаких результатов не принесли. МУП продолжает наращивать долги.  
Согласно Постановлению Правительства, «неотключаемые» потребители после двухмесячной просрочки платежей должны предоставлять энергокомпании финансовые гарантии: банковские, либо государственные или муниципальные. В противном случае руководству предприятия-должника грозит штраф до 100 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. руб.
 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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