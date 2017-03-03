Муромский МУП ПЖРЭП №3 задолжал филиалу «Владимирэнерго» более 18 миллионов

Муромский МУП ПЖРЭП №3 задолжал филиалу «Владимирэнерго» за электроэнергию более 18 миллионов рублей. Долг предприятия копился с ноября 2015 года. Многократные обращения сетевиков и администрации округа никаких результатов не принесли. МУП продолжает наращивать долги.

Согласно Постановлению Правительства, «неотключаемые» потребители после двухмесячной просрочки платежей должны предоставлять энергокомпании финансовые гарантии: банковские, либо государственные или муниципальные. В противном случае руководству предприятия-должника грозит штраф до 100 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. руб.

Автор: Владимирская служба новостей