Ограничение проезда большегрузов по федеральным трассам

Весной и летом этого года вводится традиционный порядок проезда большегрузов на федеральных трассах. Данные ограничения вводятся с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия в период возникновения неблагоприятных природных условий, а именно: в целях исключения их преждевременного разрушения. Ограничение коснется федеральных трасс Московской, Владимирской Ивановской, Костромской и Нижегородской областей и республики Мордовия. Движение большегрузов будет ограничено на автомагистрали М-7 «Волга», включая подъезды к Иваново и Владимиру, трассе Р-600 Кострома – Иваново, Р-158 Нижний Новгород – Саратов, Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск и М-5 «Урал» подъезд к г. Саранску.

Как и в прошлые годы, ограничение не распространяется на следующие виды перевозок:

• транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), почты и почтовых грузов;

• международные перевозки грузов;

• транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

• пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

• службы экстренного реагирования, аварийно-восстановительные службы;

• перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

В свою очередь, от действия летнего ограничения освобождены:

• пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

• перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

• транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только те транспортные средства, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. При этом ограничение будет вводиться в дневное время суток при условии превышения температуры воздуха 32°C. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время (в период с 22:00 до 10:00).









Автор: Владимирская служба новостей