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Новости
03.03.2017 10:14

Пропали воспитанницы Владимирского социально-реабилитационного центра
Полиция просит помощи в установлении местонахождения несовершеннолетних детей - Бурлуцкой Миранды Леонидовны (2012 года рождения) и Бурлуцкой Дианы Александровны (2004 года рождения), воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра, которые пропали 27 февраля.
Детей, возможно, увезли на машине. Могут находится на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тамбовской областей.
При обнаружении детей либо получении информации об их местонахождении необходимо сообщить по телефону 8-904-650-06-88 или в дежурную часть УМВД России по г.Владимиру по телефону 8(4922)32-64-05. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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