Пропали воспитанницы Владимирского социально-реабилитационного центра

Полиция просит помощи в установлении местонахождения несовершеннолетних детей - Бурлуцкой Миранды Леонидовны (2012 года рождения) и Бурлуцкой Дианы Александровны (2004 года рождения), воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра, которые пропали 27 февраля.

Детей, возможно, увезли на машине. Могут находится на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тамбовской областей.

При обнаружении детей либо получении информации об их местонахождении необходимо сообщить по телефону 8-904-650-06-88 или в дежурную часть УМВД России по г.Владимиру по телефону 8(4922)32-64-05.

Автор: Владимирская служба новостей