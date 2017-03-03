На три месяца вводится ограничение движения на мосту через Ундолку в Лакинске

С сегодняшнего дня вводится ограничение движения на 152-м км трассы М-7 «Волга» по обеим её полосам в связи с проведением капитального ремонта моста через реку Ундолка в городе Лакинске, сообщили в Федеральном казенном учреждении «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Ширина полосы на этом участке в каждом направлении составит 3,5 м, максимально разрешённая скорость - 40 км/ч. Планируется, что ограничение будет действовать до 15 июня.

Работы производятся в рамках капитального ремонта трассы М-7 «Волга» на участке с 145-го по 156-й км. ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с ограничением дорожного движения





Автор: Владимирская служба новостей