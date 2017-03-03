Департамент строительства подписал «дорожную карту» со Сбербанком

«Сбербанк России» и департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области подписали «дорожную карту» на 2017 год.

Приоритетными направлениями в планах сотрудничества станут разработка программы поддержки ипотечного кредитования для жителей области, разработка и реализация государственных программ по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, оказание содействия в привлечении кредитных ресурсов для предприятий региона.

Соглашение обеспечит взаимодействие департамента и банка для создания благоприятного и стабильного инвестиционного климата и станет основой для взаимовыгодного сотрудничества в целях осуществления проектов в сфере строительства на территории Владимирской области.





Автор: Владимирская служба новостей