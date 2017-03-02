Перед судом предстанет "гаражный" вор

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Вязники. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении краж из гаражей, расположенных на территории Мурома и Муромского района. На его счету 11 преступлений. По данным следствия, в августе 2016 года молодой человек незаконно проникал в гаражи, откуда похищал имущество владельцев: автомобильные колеса, электро- и стройинструменты, бытовые предметы. Сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей