В Лакинске до конца года завершится капремонт участка трассы М-7 «Волга»

В этом году в Лакинске завершится капремонт участка трассы М-7 «Волга», со 145 по 156 км., после которого дорога станет шире и безопасней.

Федеральные дорожники отремонтируют мост через реку Ундолка, установят шумозащитные экраны, барьерное ограждение и дорожные знаки, устроят четыре автобусные остановки, наружное освещение, местные проезды, тротуары и лестничные сходы, выполнят работы с устройством системы водоотведения и заменой пяти водопропускных труб.

Пешеходный и транспортный потоки разведут в разные уровни при помощи пяти модульных надземных и двух подземных пешеходных переходов, также будет организовано пешеходное движение в подмостовом пространстве.

Продолжатся работы по вырубке деревьев и кустарника, устройству ростверков шумозащитных экранов, монтажу каркаса, бурению и бетонированию свай для шумозащитных экранов, армированию подпорных стен.

На заключительном этапе капитального ремонта будет проводиться основной массив работ по обустройству федеральной автомобильной и благоустройству полосы отвода.

Реализация проекта значительно повысит пропускную способность трассы за счет уширения дорожного полотна и ликвидации светофорного регулирования в черте города. Капитальный ремонт участка с 145 по 156 км позволит ликвидировать очаги аварийности и сделать движение более безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, бессветофорное движение обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу (ввиду отсутствия работы двигателя в режиме максимального загрязнения воздуха), что в целом положительно скажется на экологической ситуации в городе. По итогам работ участок трассы в районе Лакинска будет полностью соответствовать 1Б технической категории.

Автор: Владимирская служба новостей