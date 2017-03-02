Пени за неуплату налога на имущество физлиц отсрочили на полгода

Сроки начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физлиц за 2015 г. отодвинуты на полгода. Такое решение приняли депутаты Заксобрания области. Согласно закону, пени будет начисляться с 1 мая 2017 г., а не со 2 декабря 2016 г. Необходимость отсрочки вызвано тем, что в силу вступила новая система начисления налога на имущество - исходя из кадастровой стоимости. По мнению депутатов, людям надо дать время, чтобы разобраться с новой схемой налогоисчесления. Кроме того, есть огрехи и в работе самих налоговых органов - не всех удалось своевременно проинформировать. Депутаты предложили налоговым органам региона, по возможности, усилить работу с населением.

Автор: Владимирская служба новостей