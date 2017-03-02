Лучший подарок к празднику - сделанный своими руками

В предстоящую субботу в «Центре культуры и искусства на Соборной» откроется фестиваль «РЕКИ-РУКИ». Он объединит более 100

мастеров со всей Владимирской области. Посетители смогут приобрести неповторимые изделия ручной работы (открытки, украшения, игрушки, куклы, изделия из кожи, дерева и металла, и аксессуары), познакомиться с тонкостями их изготовления, пообщаться с авторами-художниками, принять участие в мастер-классах, а также получить консультации астролога, диетолога и даже научится петь и танцевать. Кроме того, здесь можно будет сделать заказ на изготовление особенно приглянувшейся вещицы. Выставка будет работать четыре дня, с 4 по 7 марта, с 11 до 19 часов. Открытие в субботу — в полдень.