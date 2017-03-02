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02.03.2017 12:59
Прокуратура добилась оборудования пешеходных переходов около образовательных заведений
Прокуратура добилась оборудования пешеходных переходов около образовательных заведений в Собинке. Установлено, что на улице Ленина вдоль проезжей части расположены средняя школа №1 и детский сад № 4. При этом на дороге нет светофора и ограждений перильного типа.
Прокуратура обратилась в суд. Ее требования удовлетворены в полном объеме.
Во исполнение данных решений пешеходные переходы оборудованы необходимыми дорожными знаками, искусственными неровностями, ограждениями перильного типа, а также светофорами
Автор: Владимирская служба новостей