Прокуратура добилась оборудования пешеходных переходов около образовательных заведений

Прокуратура добилась оборудования пешеходных переходов около образовательных заведений в Собинке. Установлено, что на улице Ленина вдоль проезжей части расположены средняя школа №1 и детский сад № 4. При этом на дороге нет светофора и ограждений перильного типа.

Прокуратура обратилась в суд. Ее требования удовлетворены в полном объеме.

Во исполнение данных решений пешеходные переходы оборудованы необходимыми дорожными знаками, искусственными неровностями, ограждениями перильного типа, а также светофорами

Автор: Владимирская служба новостей