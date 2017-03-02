6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
02.03.2017 12:59

Прокуратура добилась оборудования пешеходных переходов около образовательных заведений
Прокуратура добилась оборудования пешеходных переходов около образовательных заведений в Собинке. Установлено, что на улице Ленина вдоль проезжей части расположены средняя школа №1  и детский сад № 4.  При этом на дороге нет светофора и ограждений перильного типа.
Прокуратура обратилась в суд.  Ее требования удовлетворены в полном объеме.   
Во исполнение данных решений пешеходные переходы оборудованы необходимыми дорожными знаками, искусственными неровностями, ограждениями перильного типа, а также светофорами

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт