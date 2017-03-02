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Новости
02.03.2017 12:39

В зону подтопления могут попасть более 1400 домов
Чрезвычайных ситуации в период половодья во Владимирской области не прогнозируется, сообщает регионального Управление Роспотребнадзора. Однако, «по наихудшему сценарию» в зону подтопления могут попасть более 1400 домов, в которых проживает около 1,5 тысяч человек. В основном это Вязниковский, Гороховецкий, Киржачский, Кольчугинский, Меленковский, Собинский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский, округ Муром и город Владимир.
Для этих территорий заранее будет проведён комплекс мероприятий, в том числе выдача пенсий, обеспечение продуктами, пожарной безопасности путём выставления отдельных постов, уточнение числа граждан, имеющих хронических заболевания, эвакуация при необходимости.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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