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Новости
02.03.2017 12:35

Житель Кольчугино занимался выращиванием конопли
Житель Кольчугино занимался выращиванием конопли. В специально отведенной комнате частного дома находилась плантация наркосодержащих растений. Сотрудники полиции обнаружили 50 кустов конопли и свыше 1 килограмма готовой марихуаны. Также были изъяты технические приспособления и предметы, с помощью которых мужчина поддерживал благоприятные условия для роста запрещенного растения. Со слов задержанного, коноплю он выращивал для личного потребления. В отношении местного жителя возбуждены уголовные дел. Расследование уголовных дел продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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