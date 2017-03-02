Житель Кольчугино занимался выращиванием конопли

Житель Кольчугино занимался выращиванием конопли. В специально отведенной комнате частного дома находилась плантация наркосодержащих растений. Сотрудники полиции обнаружили 50 кустов конопли и свыше 1 килограмма готовой марихуаны. Также были изъяты технические приспособления и предметы, с помощью которых мужчина поддерживал благоприятные условия для роста запрещенного растения. Со слов задержанного, коноплю он выращивал для личного потребления. В отношении местного жителя возбуждены уголовные дел. Расследование уголовных дел продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей