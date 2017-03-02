ТОП-5 самых дорогих вакансий февраля во Владимире

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру составил список самых дорогих вакансий февраля в городе Владимир.

Самую большую зарплату предлагали программисту рhp – от 100 тыс. рублей. Помимо профильного опыта и знания языков программирования, необходим хороший уровень английского. Сотрудник будет заниматься проектированием архитектурных модулей системы, разработкой функционала и рефакторингом.

До 100 тыс. руб. мог заработать интернет-маркетолог. Удаленная работа на Академию моды и стиля. Однако график труда по московскому времени. Основные задачи: « находить точки роста для продаж, улучшая маркетинг продуктов, каналы коммуникации и показателей конверсии в них».

Сеть по продаже автомобильных автозапчастей предлагает директору магазина до 80 тыс. рублей. Нужно будет наладить эффективную работу магазин, повысить его рентабельность.

80 тыс. рублей – верхняя граница возможного заработка оператора гусеничного экскаватора в строительной компании. Оплата сдельная, но трудоустройство официальное. Возможны командировки и работа в выходные дни.

Еще один вариант работы – автомаляр. Нужно готовить машины к покраске и красить их. Также приветствуются навыки работы со сварочным аппаратом. Есть и личностные требования к кандидатам: ответственность, пунктуальность и аккуратность.

Автор: Владимирская служба новостей