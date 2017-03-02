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Новости
02.03.2017 12:25

Население Владимирской области задолжало за газ более 112 миллионов
Население Владимирской области задолжало за газ более 112 миллионов рублей. По данным пресс-службы компании «Газпром межрегионгаз Владимир», самые злостные неплательщики проживают в Александровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах. Задолженность этих потребителей достигла 40 млн рублей. Кроме того, рост неплатежей за газ наблюдается в Вязниковском и Гороховецком районах. 
Среди добросовестных территорий, где платежная дисциплина лучше всего, значатся Селивановский, Судогодский, Меленковский и Юрьев-Польский районы. 
В ближайшее время специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»  планируют провести рейды по адресам должников. 
Только в январе 2017 года более 600 потребителей, задолжавших газовой компании свыше 2 млн рублей, получили на руки уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа. Под санкции газовиков попадут и те, кто незаконно подключился к газовой сети. 
В прошлом году от газоснабжения были отключены 1853 потребителя-неплательщика, общая просроченная задолженность которых составила 46,7 млн рублей. Более 3,8 тыс. абонентов оплатили долг на общую сумму 22,9 млн рублей уже в ходе действий по отключению газоснабжения.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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