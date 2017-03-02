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Новости
02.03.2017 12:20

Пожарные из Гороховца спасли людей на пожаре
Пожарные из Гороховца спасли людей на пожаре. ЧП произошло накануне. Горела лестничная клетка в одном из многоквартирных домов. Выйти из квартир на улицу жильцы не могли. При помощи трёхколенной лестницы со второго этажа было спасено 4 человека, в том числе 2 ребёнка, с первого этажа эвакуировано 6 человек. 
В спасательной операции особо отличились пожарные-газодымозащитники Чарковский А.В., Сафронов Г.А., водитель Рыбаков С.Л. Мастерство и профессионализм, отточенные за многие годы работы, позволили грамотно провести спасательные работы и не допустить трагедии.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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