Пожарные из Гороховца спасли людей на пожаре

Пожарные из Гороховца спасли людей на пожаре. ЧП произошло накануне. Горела лестничная клетка в одном из многоквартирных домов. Выйти из квартир на улицу жильцы не могли. При помощи трёхколенной лестницы со второго этажа было спасено 4 человека, в том числе 2 ребёнка, с первого этажа эвакуировано 6 человек.

В спасательной операции особо отличились пожарные-газодымозащитники Чарковский А.В., Сафронов Г.А., водитель Рыбаков С.Л. Мастерство и профессионализм, отточенные за многие годы работы, позволили грамотно провести спасательные работы и не допустить трагедии.

Автор: Владимирская служба новостей