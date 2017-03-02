По факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело

В Вязниковском районе по факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело. Напомним, трагедия произошла накануне в деревне Козловка. Горел частный дом, в котором проживала женщина с тремя детьми. Утром приехавший в гости дедушка проводил старшего внука в школу, затопил печь и ушел заниматься домашними делами.

Около 8 утра в части дома, где расположена печь, возник пожар. 4-летний ребенок разбудил маму и закричал «дом горит». Женщина выбежала за свекром, оставив малышей в горящем помещении. Спасти детей взрослые пытались через окно, однако войти в охваченный огнем дом было уже невозможно. Малыши погибли на месте ЧП.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия. По предварительным выводам к очагу возгорания отнесена печь.

Следствием назначены пожаро-техническая, судебно-медицинская и иные экспертизы, результаты которых позволят установить точную причину пожара и причины смерти маленьких детей.

В настоящее время мама погибших мальчиков транспортирована в больницу города Владимира, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь по поводу полученных термических ожогов.

14-летний старший сын женщины сейчас находится под опекой государства и проживает в интернате.





Автор: Владимирская служба новостей