Владимирцы смогут пожаловаться на дорожные ямы

В преддверии летнего дорожного ремонта глава городской администрации Андрей Шохин распорядился открыть на сайте мэрии специальный раздел, где владимирцы могут оставлять свои заявки на ремонт дорог и тротуаров. Раздел «Заявки на ремонт - 2017» расположен на главной странице сайта vladimir-city.ru и не требует какой-либо сложной регистрации. Горожанам достаточно указать адрес объекта и добавить краткое описание проблемы.

Автор: Владимирская служба новостей