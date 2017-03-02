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Новости
02.03.2017 09:56

Владимирцы смогут пожаловаться на дорожные ямы
В преддверии летнего дорожного ремонта глава городской администрации Андрей Шохин распорядился открыть на сайте мэрии специальный раздел, где владимирцы могут оставлять свои заявки на ремонт дорог и тротуаров. Раздел «Заявки на ремонт - 2017» расположен на главной странице сайта vladimir-city.ru и не требует какой-либо сложной регистрации. Горожанам достаточно указать адрес объекта и добавить краткое описание проблемы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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