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02.03.2017 09:56
Владимирцы смогут пожаловаться на дорожные ямы
В преддверии летнего дорожного ремонта глава городской администрации Андрей Шохин распорядился открыть на сайте мэрии специальный раздел, где владимирцы могут оставлять свои заявки на ремонт дорог и тротуаров. Раздел «Заявки на ремонт - 2017» расположен на главной странице сайта vladimir-city.ru и не требует какой-либо сложной регистрации. Горожанам достаточно указать адрес объекта и добавить краткое описание проблемы.
Автор: Владимирская служба новостей