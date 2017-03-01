Осужден бывший сотрудник инспекции по охране объектов культурного наследия.

Во Владимирской области осужден бывший сотрудник инспекции по охране объектов культурного наследия.

По данным следствия, в 2015 году 29-летний Артем Крылов был назначен на должность с наделением госполномочий в сфере охраны объектов культурного наследия путем проведения проверок, выявления нарушений, составления актов, административных протоколов и предписаний об устранении нарушений закона.

В апреле 2016 года к чиновнику на консультацию обратился житель Суздаля, в отношении которого имелось предписание государственной инспекции и судебное решение о демонтаже незаконно возведенной постройки на территории, охраняемой государством.

Мужчина попросил о содействии по согласованию проектной документации для осуществления законного возведения хозяйственной постройки, однако инспектор решил корыстно воспользоваться ситуацией.

20 апреля он встретился с местным жителем, констатировал, что снос постройки произведен не полностью, в охранной зоне оставлен капитальный фундамент, составил акт о полном устранении нарушений, а далее, «огласив» гражданину перечень обязательных требований, предложил за незаконное вознаграждение содействие и поддержку.

29 апреля на встрече с жителем Суздаля, проходившей под контролем силовых структур, после получения взятки в размере 40 тысяч рублей Крылов был задержан.

Приговором суда Крылову назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

Автор: Владимирская служба новостей