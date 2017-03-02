Во Владимире пройдёт исторический квест «1941. Заполярье»

Сегодня владимирские школьники примут участие в 9-м Всероссийском историческом молодежном квесте «1941. Заполярье». Организаторами мероприятия выступают комитет по молодежной политике областной администрации и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». В приключенческой игре примут участие 6 команд старшеклассников школы № 24.

Квест представляет собой выполнение увлекательных исторических, логических и творческих заданий по основным событиям Великой Отечественной войны. В этот раз команды-участницы исполнят роль боевых спецгрупп, основная задача которых – помешать планам гитлеровского командования по наступлению на северном направлении.

Автор: Владимирская служба новостей