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Новости
02.03.2017 08:47

Во Владимире пройдёт исторический квест «1941. Заполярье»
Сегодня владимирские школьники примут участие в 9-м Всероссийском историческом молодежном квесте «1941. Заполярье». Организаторами мероприятия выступают комитет по молодежной политике областной администрации и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». В приключенческой игре примут участие 6 команд старшеклассников школы № 24.
Квест представляет собой выполнение увлекательных исторических, логических и творческих заданий по основным событиям Великой Отечественной войны. В этот раз команды-участницы исполнят роль боевых спецгрупп, основная задача которых – помешать планам гитлеровского командования по наступлению на северном направлении.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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