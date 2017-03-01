О Владимирской области узнали в Сербии

На 39-й Международной туристической выставке «Sаjam Turizma» в Белграде (Сербия) состоялась презентация стенда России, на котором регионы страны продемонстрировали свои туристические возможности. В экспозиции были представлены Владимирская, Калужская, Вологодская, Московская и Ярославская области, а также Республика Коми.

Комитет по туризму администрации 33 региона представил на выставке основные туристические возможности области, православные сербы проявили большой интерес к нашим памятникам христианской веры, а также к «Малому Золотому кольцу Владимирской области».

На стенде России также прошел гастрономический час «Масленица», во время которого гости выставки смогли попробовать такие традиционные угощения регионов, как блины с красной и щучьей икрой, покровские пряники, суздальские огуречное варенье, медовуху и попкорн из гречихи.





Автор: Владимирская служба новостей