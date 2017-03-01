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Новости
01.03.2017 16:33

Владимирская область вошла в число пилотных регионов по повышению доступности образования
В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2017» состоялось подписание Соглашения  между администрацией Владимирской области, Министерством образования и науки РФ, Республиканским государственным центром многокомпонентных информационных компьютерных сред и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Таким образом, 33 регион наряду с Ханты-Мансийском автономном округом - Югра, Ульяновской и Новгородской областями, вошел в число пилотных по созданию новых условий и моделей повышения доступности образования.
Для этого организациям, осуществляющим образовательную деятельность, будет оказано содействие в совершенствовании материально-технической и социально-культурной инфраструктуры, в распространении сетевых форм реализации образовательных программ, а также в создании условий для обеспечения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 
Кроме того, будет внедрен механизм совместного использования имеющихся у образовательных и иных организаций кадровых и материальных ресурсов для реализации образовательных программ. Наконец, планируется создание мобильного приложения, с помощью которого каждый житель региона сможет увидеть всю карту образовательного пространства того или иного муниципалитета и выбрать программу, интересную ребенку.
В итоге будет создана единая образовательная среда, в которой найдется место всем - от дошкольного образования до реального сектора экономики.
Как отметила Светлана Орлова, предпосылки для нового формата образования во Владимирской области есть. В начале февраля 2017 года во Владимире был торжественно презентован региональный детский технопарк «Кванториум-33». Пять направлений научно-технического творчества детей в нем - «Биоквантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум» и «Робототехника» - были выбраны не случайно, а на основании изучения потребностей 33-го региона в кадрах для высокотехнологичного производства. Также в феврале этого года во Владимирской области прошел Открытый межрегиональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, главной целью которого стало внедрение в систему профессионального образования лучших практик.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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