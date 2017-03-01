Играй в КВН и будь «Молоток»!

В конце марта в Коврове пройдет областной фестиваль КВН работающей молодежи «МОЛОТОК», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 2017 года в Сочи. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.

Организаторами фестиваля выступают комитет по молодежной политике администрации Владимирской области, администрация города Коврова и региональное молодёжное общественное движение КВН «Владимирская Русь».

Командам предлагается принять участие в конкурсах «Приветствие», «Фоторазминка «Стопкадр», «Биатлон» и «Конкурс одной песни». Жюри будет оценивать выступления КВН-щиков по следующим критериям: раскрытие темы, юмор, новизна и оригинальность формы выступления, актуальность, соответствие этическим нормам, художественное и музыкальное оформление программы, стиль команды.

Автор: Владимирская служба новостей