6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
01.03.2017 16:30

Играй в КВН и будь «Молоток»!
В конце марта в Коврове пройдет областной фестиваль КВН работающей молодежи «МОЛОТОК», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 2017 года в Сочи. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.
Организаторами фестиваля выступают комитет по молодежной политике администрации Владимирской области, администрация города Коврова и региональное молодёжное общественное движение КВН «Владимирская Русь».
Командам предлагается принять участие в конкурсах «Приветствие», «Фоторазминка «Стопкадр», «Биатлон» и «Конкурс одной песни». Жюри будет оценивать выступления КВН-щиков по следующим критериям: раскрытие темы, юмор, новизна и оригинальность формы выступления, актуальность, соответствие этическим нормам, художественное и музыкальное оформление программы, стиль команды.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт