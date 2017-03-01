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Новости
01.03.2017 14:00

В городской системе образования — новые назначения
В городской системе образования — новые назначения. Замначальника управления образования администрации города Владимира назначен Евгений Алексеенко, ранее работавший директором школы №15. Его место заняла Наталья Кузнецова, которая была заместителем директора школы №25. Директором школы №2 стала Анна Белянина, ранее работавшая начальником школы №40. Директором школы №40 назначен Дмитрий Кушпита, работавший заместителем директора этого учебного заведения. Новым заместителем директора школы №40 стал Андрей Санакин, руководивший коллективом школы №2.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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