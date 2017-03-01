В городской системе образования — новые назначения

В городской системе образования — новые назначения. Замначальника управления образования администрации города Владимира назначен Евгений Алексеенко, ранее работавший директором школы №15. Его место заняла Наталья Кузнецова, которая была заместителем директора школы №25. Директором школы №2 стала Анна Белянина, ранее работавшая начальником школы №40. Директором школы №40 назначен Дмитрий Кушпита, работавший заместителем директора этого учебного заведения. Новым заместителем директора школы №40 стал Андрей Санакин, руководивший коллективом школы №2.





Автор: Владимирская служба новостей