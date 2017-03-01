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Новости
01.03.2017 12:50

«Мир женщины» - во владимирском Экспоцентре
В преддверии 8 марта в Экспоцентре Владимира откроется выставка «Мир женщины». Свою продукцию представят более 120 компаний из 20 регионов России. К празднику владимирцы смогут приобрести оригинальные и недорогие подарки: косметику, одежду и аксессуары, изделия из меха, украшения, сувениры ручной работы и товары для дома. Также здесь можно будет купить и продукты питания: мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделий, мед, напитки высокого качества.
Кроме того, в программе выставки - мастер-классы, презентации, дефиле, консультации косметологов и стилистов. 
Время работы выставки: 3-5 марта – с 10.00 до 18.00; 6 марта – с 10.00 до 15.00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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