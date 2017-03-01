Александровский район на ремонт дорог получит более 68 миллионов

В этом году Александровский район на ремонт дорог получит более 68 миллионов рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко. Больше всего денег будет направлено в райцентр. Александрову достанется 35 миллионов. Также средства получат посёлок Балакирево – 5 млн., город Струнино – 6,8 млн., город Карабаново – 6,4 млн., сельские поселения – 15,2 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей