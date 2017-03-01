6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
01.03.2017 12:17

Александровский район на ремонт дорог получит более 68 миллионов
В этом году Александровский район на ремонт дорог получит более 68 миллионов рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко. Больше всего денег будет направлено в райцентр. Александрову достанется 35 миллионов. Также средства получат посёлок Балакирево – 5 млн., город Струнино – 6,8 млн., город Карабаново – 6,4 млн., сельские поселения – 15,2 млн. рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт