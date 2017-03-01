Государственная регистрация рождения ребенка

В жизни многих из нас случается такое радостное событие, как рождение ребенка, которое подлежит обязательной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.

До появления органов ЗАГС, то есть до 1917 года, когда регистрацией рождения занималась церковь, данные о рождении заносились в специальные метрические книги, запись о рождении содержала следующие сведения: дату рождения, имя родившегося, фамилию, имя и отчество отца, имя и отчество матери, их сословие, вероисповедание и место постоянного жительства. За вековую историю становления органов ЗАГС менялось и содержание записи акта о рождении, сведений, подлежащих внесению в запись акта о рождении, становилось все больше. В настоящее время в запись акта о рождении вносятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, мертворожденный, живорожденный; количество родившихся детей; сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства родителей (одного из родителей); сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце; фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя либо наименование и юридический адрес органа или организации, заявивших о рождении ребенка; серия и номер выданного свидетельства о рождении.

Родителям и родственникам новорожденного необходимо знать особенности регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС и получения свидетельства о рождении, являющегося первым официальным и самым важным документом, родившегося человека.

Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» установлен порядок государственной регистрации рождения. Основанием для государственной регистрации рождения является:

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы (далее - медицинская организация), в которой происходили роды или документ, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, - при родах вне медицинской организации;

заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

При отсутствии предусмотренных оснований для государственной регистрации рождения, государственная регистрация рождения ребенка производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной.

Государственная регистрация рождения производится органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей).

Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно или в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния либо направляют заявление о рождении ребенка в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление о рождении ребенка, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью заявителя.

В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть сделано родственником одного из родителей или иным уполномоченным родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом медицинской организации или должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок.

Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а также должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие его полномочия, и документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребенка.

При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка.

Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня его рождения.

В случае направления в форме электронного документа заявления о рождении ребенка документы, указанные выше, представляются заявителями при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации рождения ребенка время.

При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей фамилия ребенка записывается по фамилии отца или по фамилии матери по соглашению родителей. Имя ребенка записывается по соглашению родителей. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записываются в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и попечительства. Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не основано на национальном обычае.

Если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество - по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка - по фамилии матери.

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери.

К сожалению не всегда ребенок рождается живорожденным и приходится регистрировать рождение ребенка, родившегося мертвым. Случается и такое, что ребенок умирает на первой неделе жизни.

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося мертвым, производится на основании документа о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность в установленном порядке.

Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не выдается. По просьбе родителей (одного из родителей) выдается документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка.

Государственная регистрация смерти ребенка, родившегося мертвым, не производится. В случае, если ребенок умер на первой неделе жизни, производится государственная регистрация его рождения и смерти.

Важно знать, что обязанность заявить в орган записи актов гражданского состояния о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, возлагается на: руководителя медицинской организации, в которой происходили роды или в которой ребенок умер; руководителя медицинской организации, врач которой установил факт рождения мертвого ребенка или факт смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, либо на индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, - при родах вне медицинской организации.

Заявление о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, должно быть сделано не позднее чем через три дня со дня установления факта рождения мертвого ребенка или факта смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни.

Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при наличии документа установленной формы о рождении, производится по заявлению родителей (одного из родителей) или иных заинтересованных лиц, а также по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия.

При отсутствии документа установленной формы о рождении государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на основании решения суда об установлении факта рождения.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за государственную регистрацию рождения, включая выдачу свидетельства, государственная пошлина не взимается.





Отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры,

нотариата, государственной регистрации актов

гражданского состояния Управления Минюста

России по Владимирской области

Автор: Владимирская служба новостей