На пожаре погибли двое детей

На пожаре погибли двое детей. Трагедия произошла сегодня утром в деревне Козловка Вязниковского района. Горел частный дом. В нем проживала женщина с тремя детьми 3, 4 и 14 лет. Утром ее свекор проводил одного из внуков в школу, потом затопил печь и пошел в баню подправить дымоход. Спустя время 4-летний ребенок разбудил маму и закричал, что «горит дом». Женщина выбежала из дома, оставив детей в горящем помещении. Спасти их не удалось. Их мать с ожогами была доставлена в местную клинику.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета во взаимодействии с отраслевыми специалистами и органами полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Владимирская служба новостей