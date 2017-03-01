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Новости
01.03.2017 12:00

На пожаре погибли двое детей
На пожаре погибли двое детей. Трагедия произошла сегодня утром в деревне Козловка Вязниковского района. Горел частный дом. В нем проживала женщина с тремя детьми 3, 4 и 14 лет. Утром ее свекор проводил одного из внуков в школу, потом затопил печь и пошел в баню подправить дымоход. Спустя время 4-летний ребенок разбудил маму и закричал, что «горит дом». Женщина выбежала из дома, оставив детей в горящем помещении. Спасти их не удалось. Их мать с ожогами была доставлена в местную клинику.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета во взаимодействии с отраслевыми специалистами и органами полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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