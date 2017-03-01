Во Владимире ликвидировали остановку «Политехнический колледж»

С сегодняшнего дня в городе Владимир ликвидируется остановка «Политехнический колледж» со стороны дома №9 на Октябрьском проспекте. Такое решение связано с обеспечением безопасности дорожного движения, поскольку остановка в настоящий момент находится рядом с пешеходным переходом. Посадка и высадка пассажиров будет производиться с остановки «Строительный колледж», расположенной на улице Дзержинского в районе дома №7 на Октябрьском проспекте.





Автор: Владимирская служба новостей