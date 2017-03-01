6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
01.03.2017 10:03

В 33 регионе подведены итоги операции «Пешеход»
В 33 регионе подведены итоги операции «Пешеход», которая проходила в первой декаде февраля. За это время на дорогах Владимирской области  с участием пешеходов произошло 14 ДТП, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы. В 7 случаях виноваты были сами пешеходы. В 6 ДТП людей сбивали на переходе. Больше всего наездов было в городе Владимир, в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Муромском районах.
Кроме того, за время проведения операции сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено более 2 тысяч нарушений Правил дорожного движения, допущенных пешеходами, 332 нарушения, совершенных детьми, а также более 460 нарушений правил проезда пешеходных переходов.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт