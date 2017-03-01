В 33 регионе подведены итоги операции «Пешеход»

В 33 регионе подведены итоги операции «Пешеход», которая проходила в первой декаде февраля. За это время на дорогах Владимирской области с участием пешеходов произошло 14 ДТП, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы. В 7 случаях виноваты были сами пешеходы. В 6 ДТП людей сбивали на переходе. Больше всего наездов было в городе Владимир, в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Муромском районах.

Кроме того, за время проведения операции сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено более 2 тысяч нарушений Правил дорожного движения, допущенных пешеходами, 332 нарушения, совершенных детьми, а также более 460 нарушений правил проезда пешеходных переходов.





Автор: Владимирская служба новостей