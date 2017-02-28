Владимирские борцы завоевали 4 медали на первенстве ЦФО

Владимирские спортсмены завоевали золотую, две серебряных и бронзовую медали на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров, которое прошло 24 - 26 февраля в Воронеже. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов 1997-1999 годов рождения из 15 регионов центральной России.

По итогам турнира владимирский борец Роман Иванов завоевал 1 место в весовой категории 60 кг, Амир Астаев и Иван Константинов заняли 2 место в весовых категориях 66 и 96 кг, а Никита Метлин стал третьим в весовой категории 96 кг.

Призёры соревнований получили право выступить на юниорском первенстве России по греко-римской борьбе, которое пройдет в конце марта в Кемерово.

Автор: Владимирская служба новостей