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Новости
28.02.2017 17:22

Владимирские борцы завоевали 4 медали на первенстве ЦФО
Владимирские спортсмены завоевали золотую, две серебряных и бронзовую медали на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров, которое прошло 24 - 26 февраля в Воронеже. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов 1997-1999 годов рождения из 15 регионов центральной России.
По итогам турнира владимирский борец Роман Иванов завоевал 1 место в весовой категории 60 кг, Амир Астаев и Иван Константинов заняли 2 место в весовых категориях 66 и 96 кг, а Никита Метлин стал третьим в весовой категории 96 кг.
Призёры соревнований получили право выступить на юниорском первенстве России по греко-римской борьбе, которое пройдет в конце марта в Кемерово. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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