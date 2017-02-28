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Новости
28.02.2017 16:22

На владимирских коммунальщиков поступило 78 жалоб
За праздники на владимирских коммунальщиков поступило 78 жалоб. В «черный список» попали 5 управляющих компаний и ТСЖ, на которые составлены протоколы, предусматривающие штрафы. В частности, ближайшая комиссия рассмотрит санкции в отношении «ЖРЭП №8». Данная управляющая компания уже оштрафована почти на один миллион рублей. Лучше всех с работой справился «Центр управления городскими дорогами».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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