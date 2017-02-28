Купить проездные во Владимире теперь можно по нескольким адресам

Купить месячные социальные проездные билеты в городе Владимир теперь можно по нескольким адресам. По данным администрации «Владимирпассажиртранса», дополнительные пункты продажи открыты на пр-т Ленина, 62а (конечная маршрута № 2,7 - ост. «1001 мелочь»); на ул. Комиссарова, 28а (ост. МЖК «Мир» - конечная станция МЖК «Мир»); на ул. Сурикова, 14б (конечная маршрута № 10 - ост. ул. Балакирева); ул. Добросельская, 194а (конечная маршрута № 1 - ост. театр «Разгуляй»); ул. Верхняя Дуброва, 46 (конечная маршрута № 1 - ост. ул. Фатьянова); Судогодское шоссе, 1 (ост. «Коммунар»); ул. Батурина, 14 (здание Центрального рынка). Продаются проездные с 20 по 2 число каждого месяцы. Время работы с 9.00 до 17.00, выходной — воскресенье. На остановке Руслан и Людмила проездные билеты продаются с 20 по 5 число каждого месяца, с 8.00 до 13.00.

Телефон для справок: 34 – 41 – 44.

Автор: Владимирская служба новостей