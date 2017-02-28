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Новости
28.02.2017 12:41

В Коврове сотрудники полиции задержали карманника
В Коврове сотрудники полиции задержали карманника. Им оказался 39-летний местный житель. По данным следствия, мужчина похищал из сумок прохожих деньги и ценные вещи. Так, в конце декабря прошлого года в торговом павильоне у пенсионерки из сумки он украл 10 тысяч рублей. А буквально на днях в троллейбусе преступник вытащил из сумки горожанки кошелек, в котором находилось 16 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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